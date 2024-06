Het is een grenzeloze optimist of een reddeloos verloren naïeveling, maar wat we wel zeker weten is dat Henk Spaan iedere ochtend poedeltje naakt voor de spiegel staat, zijn ene oog tevreden op het lichaam in de spiegel, het andere oog op de jongste editie van Hard Gras - en zo leest Henk Spaan dan verhalen van Henk Spaan voor aan Henk Spaan. Henk Spaan, hij stopte de 'oom' in boomer maar dan een tandje viezer, we gedogen zijn 'kennis' over voetbal omdat-ie eind jaren 80 echt wel grappig was met Harry Vermeegen - en nu omdat het anders zielig is. ENFIN, in zijn Amsterdam-interview met Robert Vuijsje zegt Henk Spaan over de Sloterplas: "Alles was aangeharkt, je zit aan die Sloterplas alsof het de boorden van het Meer van Genève zijn, alsof je in Zwitserland bent. Zo welvarend is Nederland: dat is dan zogenaamd een gevaarlijke wijk." Derhalve: GeoGuessr met Henk Spaan! Antwoorden in de ritmebox na de klik.