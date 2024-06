U kent John Cale (uitspraak = hoe we in het oosten een 'kerel' noemen) als oprichter van The Velvet Underground, zijn korte maar heftige artistieke explosie met Lou Reed (en Nico en Andy Warhol) tijdens het kunstenaarsparadijs in het New York van de jaren 60. Daarna ging-ie solo (Paris 1919!), al is zijn Wiedergutmachung met Lou Reed (Songs for Drella, 1990, met het fenomenale Hello It's Me) weer een absoluut hoogtepunt. Hij bouwde een gigantische oeuvre op aan rock, avant-garde en allerhande vage en hallucinante meuk, wat maakt dat hij in 'kringen' wordt gezien als een van de beste, of in ieder geval een van de meest invloedrijke, muzikanten ooit. Veel blabla, maar meneer (nu 82) heeft weer eens een nieuw album. POPtical Illusion. Geen makkelijke luistermuziek dus u moet er eens goed voor gaan zitten, goed kijken naar de video en naar de tekstjes luisteren, en voor het gemak is er ook een nieuwe Luke Combs (countrygrootheid in de VS), een plaat van The Decemberists en iets van Moby.