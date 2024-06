Kunst verbindt, zo schrijven dagbladen en verkiezingsprogramma’s al jaren met haast ritmische regelmaat, dus dit zullen wel glorietijden zijn voor de vaderlandse kunstacademies, zou je zeggen, maar daar denken de studenten zelf heel anders over.

Op de Design Academy in Eindhoven wordt de opgedane kennis van typografie vooral gebruikt om antisemitische leuzen op de wc-muren te kalken, Artez smijt na aanhoudende kritiek de deur dicht voor Israëlische uitwisselingsstudenten en nu roeren ook de toekomstig hobo-, klarinet- en jazzpianisten van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag zich. Of alle banden met de Jerusalem Academy of Music and Dance linea recta verbroken kunnen worden, want deze instelling werft online geld om financiële steun te bieden aan studenten die meevechten in de oorlog. Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om rücksichtslose Asjkenazische warlords, maar om adolescente ballerina's en ballerino's die door dienstplicht studievertraging oplopen. Zij stonden natuurlijk ook niet te springen om de klavercimbel in te ruilen voor wapengekletter. Afijn, dat zoeken ze zelf maar uit.

O, en of we zionisme zsm willen gelijkschakelen aan antisemitisme en anti-MENA (Middle Eastern or North African, moesten wij ook googlen) retoriek.