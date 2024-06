Wat het Algemeen Dagblad NU TOCH WEER BEDACHT heeft. Een artikel waarin wordt uitgelegd hoe je vogelpoep van je auto moet halen. Nou moe wat handig zeg, daar hadden we het AD nou precies voor nodig! AD 2 juni 2024: "Met deze slimme ‘weektruc’ verwijder je zonder krassen insecten en vogelpoep van je auto." AD 2 april 2023: "Zo verwijder je vogelpoep van je auto." AD 29 mei 2023: "Vogelpoep en insectenresten zijn hardnekkig, maar met dit trucje is je auto zo weer schoon." AD 15 augustus 2022: "Zo haal je die hardnekkige hars en vogelpoep van je auto." AD 6 april 2022: "Zo verwijder je vogelpoep en dode insecten zonder krassen." Het AD schijt er vaker artikelen over vogelpoep uit dan die vogel op je auto kan kakken. En het is niet alleen maar oude wijn in nieuwe zakken, het is ook gewoon oude wijn in oude zakken. PRECIES HETZELFDE ARTIKEL, met een ander clickbaitkopje erboven, lekker gewerkt pik. Hee maar iets anders, vertel ons nog eens iets over die btw-verhoging op de journalistiek? 'Voor een democratie is toegankelijke informatie noodzakelijk?' Of hoe ging die spreuk ook alweer..