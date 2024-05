Schrijf in de agenda: zaterdagavond 31 augustus 2024, eerste aflevering van de comeback of the remake of the return of Te land, ter zee en In de lucht op uw treurbuis. Het tv-programma dat onze kapodtgepolariseerde dichtgetikte hakkenzand wellesnietessamenleving weer gaat verbinden. Omdat: mensen een nat pak halen, hihaho. Televisieformats met natte mensen zijn in Nederland al zo oud als de weg naar Giethoorn; van de Honeymoonquiz (1993) naar de Kwis met Ballen (2024). Niets brengt ons zo nader tot malkander als mensen die in het water vallen, hihaho. Als in Syrië tien mensen in het water vallen is het een nationale ramp, bij ons is het een tv-format. Hoogmis was uiteraard Te Land, ter zee en In de Lucht (wiki) en u moet helaas nog de hele zomer wachten op de echte minister-president van Nederland: GERARD JOLING! Gelukkig loopt pretparkconnaisseur Looopings zo'n beetje iedere dag door de Efteling & hebben we de eerste beelden van de wederopbouw van ONS GAVE LAND. Genieten.