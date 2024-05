Samuel Eto'o, kennen we die nog? Hij was ooit retegoed bij Barcelona en won samen met Wesley Sneijder de Champions League voor Inter. Inmiddels is hij gepensioneerd als voetballer en klust hij bij als voorzitter van de Kameroense voetbalbond. Daar werd hij al snel in verband gebracht met "matchfixing, machtsmisbruik, fysieke bedreigingen, het aansporen tot geweld en het verspreiden van valse informatie". Erg geschikt dus!

Kameroen is, zoals een zeker oud-president van de VS zou zeggen, een shithole country. De bondscoach wordt daar benoemd door de regering (??) en die kozen voor de Belg Marc Brys. Daar was de voetbalbond (lees: Samuel Eto'o) boos over en die stuurde Brys de laan uit. Om het uit te praten werden zowel Brys als Eto'o uitgenodigd voor een verzoenend gesprek op het ministerie, hetgeen leidde tot deze gezellige taferelen.