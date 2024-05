De Amsterdamse campagne om Britse toeristen te weten gaat 'guerilla-style'. De politie verspreidt nu beelden van een drugsdealer, die het niet eens was met de beslissing van een toeristenpaar dat weigerde klant bij hem te worden en de man daarom neerstak. Dat mag dus helemaal niet. "De vrouw duwt de dealer van zich af en ook de man mengt zich in het gesprek. Dat komt hem duur te staan, want de verdachte steekt niet veel later in op de man. Het slachtoffer zakt in elkaar. De vrouw rent nog achter de verdachte aan, maar tevergeefs." Bent u of kent u dit uithangbord van de stad, dan is de politie op zoek naar u.