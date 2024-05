Mooi filmpje van Tom Staal - vandaag WEGGEBLAZEN door het nieuws over echte Haagse Hagenees (wiki) Ronald Plasterk, die doodvermoord door de achterbakse Vlaamse karaktermoordenaars van NSB Hamasblad de pijp aan Wilders gaf. Daarom in de rerun in het Stijlloze StamCafé. Want Hagenezen zijn awesome, omdat ze praten in TEGELTJES.

"Nou, het is in ieder geval nog een beetje blank, de rest is allemaal Ali Baba en de 40 rovers."

"Er wonen vijf Nederlanders bij mij in de straat. Dat zijn m'n vrouw en ik & me drie zoons."

Dat, en nog véél meer (Oranjestraat, Geleenstraat) op GROOT SCHERM. Geluid AAN & oant moarn.