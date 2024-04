Lekker met de meiden .50 volautomatisch uit de schouder voorwaarts wandelen, is dat nou zoveel gevraagd? Blijkbaar wel, want dit is de eerste keer dat het echt lijkt te lukken sinds de eerste .50 Browning M2.

Zelfs met de onderstaande gloednieuwe Sig Sauer M338 zonder 'recoil mitigation' was het zelfs voor die professionele MG-neushoorn bijna niet te doen: "Goddamn, that just whooped my f*cking ass". En evenzo ervaren, maar iets lichter gebouwde schutter Micah kwam sowieso geen stap vooruit.

Maar goed, nu lukt het bovenstaand wel! En erg grote kans dat dit wapenplatform de M2 Browning gaat vervangen, want de nieuwe US Army assault rifles en light machine guns zijn natuurlijk ook al de Sig Sauer XM5 en XM250 - en die uniformiteit heeft zo zo'n logistieke voordelen.

Als u echt wil zien wat voor een quantum leap dit is, bekijk dan even de terugslag van een heupgevuurde M2 Browning en Chinese Norinco .50 na de breek.