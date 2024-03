Def Rhymz die eigenlijk Dennis Bouman heet is dood. Def Rhymz was heel erg aanwezig voor eighties en nineties kids omdat hij van die discobangers maakte (Doekoe, Schudden) waar je in die tijd met geen enkele mogelijkheid omheen kon. "Mijn broer je bent gaan rusten. We will always love you man", schrijft collegarapper U-Niq op Insta. Def had al jaren last van zijn hart, onderging meerdere operaties, leefde met een steunhart en wachtte nog op een donorhart. Hij werd 53 jaar. Rap in peace!