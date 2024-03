Jan is niet zo goed met dieren en ook niet zo goed met regeltjes en dat is toch lastig als hondenfokker. Daardoor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de deur bij hem plat, werden er de afgelopen jaren meer dan 700 (!) honden bij hem in beslag genomen en kreeg hij verschillende hoge dwangsommen opgelegd. Maar Jan is een ezel die zich aan elke mogelijke steen stoot en stapte na de honden over op een collectie aan andere dieren die, zoals u wel kunt raden, ook verwaarloosd werden. Daarom mag Jan nu als straf nooit meer dieren houden, ook niet privé. En dat is tegen het zeren been van Jan die daartegen in verweer gaat. "Ik wil op mijn oude dag wel gewoon voor een hondje of katje zorgen." Dat is de dierenversie van Dutroux die op zijn oude dag nog een kindje wil adopteren of Fritzl die op zijn oude dag bij zijn dochter wil intrekken. Nee Jan, het recht op een huisdiertje heb je dus verpest door die beestenboel van je in hun eigen stront te laten wegrotten. Kijk lekker de hele dag Animal Planet of slinger Zoo Tycoon aan, maar blijf weg bij echte dieren. Klaar nu, verdomde kakkerlak.