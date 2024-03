Dingen die je niet verwacht maar vervolgens toch zo zijn. Hulporganisatie LGBT Asylum Support zegt in 2023 meer dan 750 meldingen te hebben ontvangen van onveilige situaties voor lhbt'ers in azc's. Het gaat om uitgescholden worden (door kinderen), intimidatie, afpersing en 50 meldingen van doodsbedreiging. Voorzitter van LGBT Asylum Support Sandro Kortekaas: "Het gaat vaak al mis bij aankomst. Lhbt’ers komen er terecht in de cultuur die ze probeerden te ontvluchten, eentje waar ’lhbt zijn’ totaal niet wordt geaccepteerd door de andere asielzoekers. Ze denken hier eindelijk veilig te zijn en moeten hun verwachtingen rigoureus bijstellen; dat leidt tot isolatie en angst."

Maar uiteraard betreft het niet enkel Ter Apel. Voorzitter van COC Midden-Nederland Laura van Nieuwenhuizen: "De situatie is schrijnend in een aantal azc’s, waar lhbt-mensen zichzelf niet durven of kunnen zijn. Er zijn kleine pesterijen en grote geweldincidenten, waarbij bewoners in elkaar worden getrapt of worden gestoken. Anno 2024 gebeurt dat nog steeds en nee, niet al die voorbeelden komen bij het COA of in de media terecht. Wij proberen een tweede thuis te zijn en horen vaak meer."

Sandro Kortekaas ontwaart overigens een trend. "Vooral tijdens de ramadan, die maandag begint, krijgt Kortekaas veel meldingen van homohaat tegen bewoners: „Een teken dat religie een rol speelt.”"