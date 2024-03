Dierenkliniek IJburglaan schrijft in de bovenstaande Facebookpost dat er aan het einde van de Diemerparklaan (maps) is aangetroffen - *schraapt keel*: "Een bruine drap met een bordje waarop staat "Saté voor Joodse honden". Hierin is rattengif gevonden, wat erg giftig is voor honden!". Saté staat dus bekend als een luxemaaltijd voor honden, maar rattengif schijnt dus heel schadelijk te zijn voor joodse honden en honden die niet joods zijn.

Het Parool schrijft: "Een medewerker van Dierenkliniek IJburglaan bevestigt dat meerdere honden ervan hebben gegeten. Eén hond is daarvoor bij een andere kliniek behandeld. Hoe het met die hond gaat, weet de medewerker niet." Ook is het op moment van schrijven onduidelijk of de betreffende honden joods zijn of niet.

De politie bevestigd dat er melding is gedaan van het rattengif, maar dat plaatselijk onderzoek nog geen aanwijzingen opleverde.