HEEEEERLIJK he lui die klimaatverandering. De warmste 3 maart OOIT gemeten. Zo waren wij vandaag allemaal op het strand. Op de foto hierboven GU, die om privacyredenen anoniem wil blijven, op het strand van Scheveningen. Wat was het HEEEEEERLIJK, zo'n lekker aanwezige 3 maart. Dat hadden we wel verdiend na 6 maanden kutweer. Heeft er al iemand geklaagd dat iedereen eraan gaat door klimaatverandering en dat dit: NIET NORMAAL is? Na de klik de strandactiviteiten van al uw favoriete bloggers!