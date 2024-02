Stelt u zich nou eens voor dat het niet hypothetisch zou zijn dat uw grote steden zonder enig volksberaad binnen een paar decennia onherkenbaar zijn geworden en een uitheemse cultuur de inheemse verdringt. Dat zou u ook niet leuk vinden of wel!

Natuurlijk gaat de vergelijking mank, want we moeten Solo Mo ns 's Eerste Tempel van 1000 v.Chr. en die tweede van 516 v.Chr. nog altijd tegenkomen onder Nieuw-West. Maar speel het spelletje van de poster-makers nou even mee, en beantwoord de vraag op de poster! "STEUN JIJ DE BEVRIJDING VAN NEDERLAND?"

Over dat spelletje, dat nu zo modieus "dekolonisatie" heet zegt Douglas Murray trouwens zeer terecht tegen de hordes: jongens, weten jullie nou echt wel heel zeker dat jullie specifiek dát spelletje - een inheemse bevolking versus uitheemse kolonisator - willen spelen?

De exacte bron van de poster is vooralsnog onduidelijk, maar we zagen hem bij Ewout Klei, bij Fractievoorzitter GroenLinks Medemblik Bart Huisman, een Turk, Abdelwahid Mighiss en een veel betere foto (na breek) van eenzelfde poster in Utrecht bij Joene. Kortom, het heerst!