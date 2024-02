Prachtige broke-the-internet stunt tijdens de premiere van Dune 2 deze week in het Verenigd Koninkrijk. Zangeres/actrice Zendaya verscheen in "women of steel", het beroemde ontwerp van modeontwerper Thierry Mugler uit 1995. Dat is 29 jaar geleden. NEGEN EN TWINTIG JAAR. En dan ga je eens kijken hoe ze dat dan deden dertig jaar geleden, op die fall winter modesjoos midden nineties. Uiteraard staat alles op dat vermaledijde internet, maar dan in VHS-kwaliteit. En verdomd, het is fantastisch. Wat een kunstwerk. Wat een vrolijkheid. Wat een vrouwen (Jerry Hall, Claudia Schiffer, Kate Moss, Linda Evangelista, Naomi Campbell eva). En aan het eind komt James Brown, en is het FEEST. Mooi was die tijd. (Robotpakje vanaf timecode 19:25, Brown: 54:00)