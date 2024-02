Bent u nou niet helemaal bekend met (of thuis in) americana, alt-americana, folk, bluegrass, country en andere Kwintiaanse muzikale beslommeringen nodigen we u uit eens te luisteren naar The Dead South. Bluegrass-sensatie uit Canada wier eerdere plaat (met covers) we al in het zonnetje hebben gezet. Deze nieuwe is ook gewoon weer uitstekend te pruimen: toegankelijk, rokerig, muzikaal en fenomenaal, ook leuk voor u en uw buurvrouw, als Samantha weer eens naar de theeclub is. Chains & Stakes heet het ding. Luisteren, u hebt immers niets te verliezen dan uw ketenen. 'Ergens' komt ook de nieuwe van Kanye West uit, maar die crack zoekt u maar lekker zelf. Meer nieuwe muziek na de klik!