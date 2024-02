De A7 te Purmerend richting Hoorn en Groningen, A32 afrit Steenwijkerwold, A32 bij Steenwijk, A50 bij Apeldoorn, A28 afrit Staphorst, A27 bij Meerkerk, A2 bij Maastricht, A2 bij Eijsden, A2 bij Breukelen, A28 afrit 't Harde bij Nunspeet, A15 bij Vuren en A12 bij Veenendaal. Daar was er gisteravond dus sprake van een moeizame doorstroom want De Boeren stonden er te demonstreren tegen de WAANZIN.

Op de drie laatstgenoemde locaties werd afval in brand gezet. Op de A15 bij Herwijnen was sprake van een ongeval waarbij twee automobilisten op elkaar botsten en gewond raakten. "De politie heeft bevestigd dat de rook van een van de boerenprotest de oorzaak is van het ongeluk." Die brandstichtingen zijn strafbare feiten en de politie zegt deze kwesties "serieus op te nemen".

Ook spraken een aantal persfotografen van ongezelligheid: "Volgens de fotograaf werd er op hen ingestuurd toen de boeren vertrokken. 'Het is een soort van intimidatie, denk ik. Ik word er zelf niet anders van.' De fotograaf weet nog niet of hij aangifte zal gaan doen. Een andere fotograaf bevestigt het verhaal: 'We gaan niet te dichtbij, de sfeer is erg grimmig.'" De politie zegt niet op de hoogte te zijn van dit voorval.

Politie Oost-Nederland zegt verder dat "er op meerdere plaatsen is opgetreden, maar dat het niet lukte om bij alle protesten in te grijpen" en spreekt van "veel incidenten". Veel meer beeld na de breek.

De oprit A1 bij Oldenzaal is nog altijd in beide richtingen gesloten omdat er nog altijd smeulend puin ligt.