Muziekminnend Amerika is helemaal over de toeren vanwege een optreden tijdens de Grammy's. Niet van een van de grote winnaars (Taylor Swift, Billie Eilish), maar van Tracy Chapman (59). Ze maakte in een 'ver' verleden beukers van liedjes als Baby Can I Hold You en Fast Car, en met een cover van dat laatste nummer scoorde countrykoning Luke Combs vorig jaar een knaller van een hit. Chapman zelf is al een jaar of vijftien uit de spotlights - haar laatste album is van 2008, een jaar later stopte met optreden en sindsdien verscheen ze slechts een paar keer op tv. Welnu, plots dook ze dus op, bij de Grammy's, samen mét Luke Combs, extra lading want zwarte vrouw met baas uit conservatieve blanke countrywereld, u kent het wel. Ook gewoon PRACHTIG natuurlijk. O ja, Joni Mitchell was er ook, na de klik. JANKEN!