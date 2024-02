Ja even tussen aanhalingstekens want we weten natuurlijk niet of het waar is maar die ogen van de Catherine Keyl van onze jeugd spuwen zaad. Ofnee, andersom. Ene 'O.' beweert dat hij als productieassistent half is aangerand door Catherine, die een herenpik tegen zich aan getrokken zou hebben en vroeg of hij het ook met vrouwen deed. Vinden we verder niks van maar dat gevoel krijgen we nu niet meer uit ons lijf, van Catherine Keyl die haar beroemd- en bekendheid als anchor van de 5 Uur Neuken Show inzet om mannenvlees bij zichzelf naar binnen te bunkeren. Nogmaals, te mooi om dood te checken, en straks is het vijf uur. Brr.