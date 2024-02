Palestinians in Rafah celebrated after Qatar’s foreign ministry announced that Hamas had given its “initial positive confirmation” to a proposed deal that would see hostages freed and a ceasefire in Gaza.

Ja kijk als we "dichterbij dan ooit" koppen dan klopt dat technisch gezien wel. Maar het betekent pas echt iets als beide partijen hun handtekening zetten en aan de voorwaarden (blijven) voldoen. Zover is het vooralsnog niet, maar de ontwikkelingen zijn hoopvol.

Zit als volgt: de details zijn onduidelijk maar er klinken geluiden van een wapenstilstand van zes weken en een terugkeer/uitruil van alle 136 gijzelaars tot een wapenstilstand van 35 dagen in ruil voor 35 gijzelaars. Ondanks dat de details niet bekend zijn zou Hamas volgens Qatars MinBuz een "initial positive confirmation" hebben gegeven, maar zoals dat gaat in onderhandelingen ontkende Hamas zelf dit daarna snel weer. Sindsdien lijkt het een soort handjeklap waar de media maar deels van op de hoogte is.

Toch bezigt Hamas een taal die we niet eerder hoorden en onze werkgroep Vibe-Bases Analyses acht een wapenstilstand de komende dagen waarschijnlijk. Media-adviseur Taher al-Nono van Hamas politbureau in Qatar: "We cannot say the current stage of negotiation is zero and at the same time we cannot say that we have reached an agreement."

Het lijkt Pinokkio uit Shrek wel, maar onderaan de streep klinkt het hoopvol! Meer Gazaanse feestvideo's na de breek, evenals die nieuwe Hamas-video van drie gegijzelde vrouwelijke IDF-soldaten die een script voorlezen.

Naschrift 09:30 - Israël heeft overigens aangegeven dat het ná het einde van een eventuele wapenstilstand gewoon door zal gaan met zijn operatie tot Hamas definitief vernietigd dan wel verwijderd is.