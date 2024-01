Ja, het viel allemaal mee gisternacht. Maar eeuwige waakzaamheid is de prijs van vrijheid. Paar ontwortelde bomen (SYMBOLISCH???) hier, paar dakpannen van elk waarheen bevrijd daar. Geen doden, zeggen ze! Maar ook vanochtend woedt storm Jocelyn [spreek uit: Joselien] nog altijd, en dat is na Henk, I sha ngrid en Pia nu dus al de vierde storm deze winter.

"Het is onstuimig weer. Door storm 'Jocelyn' is in het hele land kans op zware windstoten van 75 tot 85 km/uur en 95 km/uur in de noordelijke kustprovincies. In de ochtend neemt de wind in het zuiden op veel plaatsen af, in de noordelijke helft blijft de kans op zware windstoten tot halverwege de middag bestaan. De dag verloopt droog, alleen in de ochtend kan in het oosten nog een bui vallen. Verder zijn er zonnige perioden en stapelwolken. De temperatuur varieert tussen 7 en 11 graden."

En het bleef nog lang onstuimig.