Nog steeds the Netherlands third en lager in het gebied rond de Rode Zee, waar wij als zeevarend volkje maar weer eens een joekel van een bijdrage hebben geleverd aan de luchtaanvallen van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk op die Houthi-kneuzen. Vorige keer was het één stafofficier en dit keer zal het ook wel weer zoiets geweldigs geweest zijn. Statement: "Today, the militaries of the United States and United Kingdom, at the direction of their respective governments with support from Australia, Bahrain, Canada, and the Netherlands, conducted an additional round of proportionate and necessary strikes against 8 Houthi targets in Yemen in response to the Houthis' continued attacks against international and commercial shipping as well as naval vessels transiting the Red Sea."

Volgens Al Mayadeen gebeurde dat met B52's, maar dat is natuurlijk niet waar, wel werden er F18's, Tomahawks en Britse Eurofighter Typhoons ingezet. Het zijn de achtste aanvallen in het kader van 'Operation Poseidon Archer' en de tweede samen met de Britten. Echt benieuwd hoe lang die Houthi's nog zo'n grote bek gaan hebben.