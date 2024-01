Al bijna 200 edities brouwt Kees Tel voor ons en voor jullie de GeenStijl Café Mega Mix - meestal voor op de zondagavond, vandaag op de maandagavond. Allemaal in de polonaise en driewerf hoera voor Kees, dat iedereen maar vrolijk mag worden van de muziek. Ongerelateerd maar in de geest van MUZIEK is 22 januari de geboortedag van Arie Ribbens, Arie bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan, maar het is ook de geboortedag van onder anderen Wendy van Dijk (hup Wendy), de geboortedag van de heerlijke Maceo Rigters en de geboortedag van vele anderen. We maken er gewoon een feestje van! FEEST! Hoogtepunten van jarigen na de klik.