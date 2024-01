Verdrietig nieuws uit de wereld van de wappies: Janet Ossebaard is dood. Dat was al een maand bekend maar gek genoeg hebben de graancirkels dat helemaal niet in ons bewustzijn geïmplanteerd. Enfin, er staat vandaag een zeer lezenswaardig profiel in de krant - vandaar. We hadden Janet ook een paar keer op GeenStijl, omdat die mevrouw zo extreem goed was in lettertjes raden in de complotlingo: Val van de Cabal, QAnon, chemtrails ('we worden besproeid'), WEF, MH17 ('voorzichtig neergelegd in het tarweveld'), 5G-zendmasten, orgaanhandel, Bill Gates, pedofielen, graancirkels, corona, echt de hele mikmak. Janet heeft er inmiddels zelf een einde aan gemaakt en dat is hartstikke sneu, want die vrouw was ziek. Desalniettemin is het... voer voor complotten. Waren het de Clintons? Is ze opgestraald door de UFO's? Is haar dood 'toeval'??? VACCIN????