Nou mensen de vlag kan uit, RTL Nieuws gaat u even met een lekker gevoel naar de plaatselijke super sturen. Tientallen producten zijn namelijk het afgelopen jaar niet duurder geworden, maar wel goedkoper ! Wat een feest wat een feest. WELKE PRODUCTEN DAN RTL NIEUWS? Nou, het allermeest is aardgas in prijs gedaald. Jippie. Daar durft RTL Nieuws zelf dan nog wel bij te vermelden dat dat komt omdat aardgas in 2021 en 2022 heel erg veel duurder is geworden. Maar dan. ALLE, maar dan ook ALLE producten die op plekken 2 t/m 9 staan (nr. 10, 'computers', daalde echt in prijs, leuk hè, computers, red.) waren in december 2023 duurder dan in december 2021. We pakken de hoera-lijst van RTL Nieuws er even bij hoor ( zelf meerekenen hierrrr ).

Aardgas: 42,6% goedkoper dan in 2022, maar nog wel 90% duurder dan in 2015

Eetbare olie: 18,2% goedkoper dan in 2022, maar 34% duurder dan in 2021

Halfvolle melk: 11,6% goedkoper dan in 2022, maar 12,7% duurder dan in 2021

Boter: 11,3% goedkoper dan in 2022, maar 21,3% duurder dan in 2021

Tuinmeubelen: 9,8% goedkoper dan in 2022, maar 6,9% duurder dan in 2021

Verse volle melk: 9,1% goedkoper dan in 2022, maar 15,7% duurder dan in 2021

Margarine: 8,8% goedkoper dan in 2022, maar 23,6% duurder dan in 2021

Keukenartikelen: 8,6% goedkoper dan in 2022, maar 8,6% duurder dan in 2021

Vloerbedekking: 7,9% goedkoper dan in 2022, maar 11% duurder dan in 2021

Computers: 7,3% goedkoper dan in 2022, en 9,2% goedkoper dan in 2021

U ziet het: voor het grootste gedeelte prijsstijgingen van meer dan 10% in twee jaar. Als u denkt dat alles (behalve: computers) alleen maar duurder wordt bent u dus heus niet gek. Eigenlijk zou je moeten zeggen: alle producten die in 2022 belachelijk veel duurder zijn geworden, zijn het afgelopen jaar ietsje in prijs gedaald. Maar ja. Misschien worden dan de adverteerders boos.