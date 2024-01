We hadden graag een topic geschreven over hoe huizenprijzen eerst onbetaalbaar werden, vervolgens nauwelijks daalden en nu opnieuw de stratosfeer inschieten . Over krapte op de bestaande woningmarkt en een nieuwbouwmarkt op een historisch laag niveau, waardoor agressief overbieden wederom de norm lijkt te worden en vrijwel een complete generatie de droom van een eigen huis aan de horizon ziet verdwijnen. Maar van SIRE moeten we lichtpuntjes zoeken , dus hier een paar beschikbare woningen die u mogelijk nog wel kunt betalen.

Geen zin in Groningen? Geen probleem! Voor hetzelfde bedrag vindt u deze "knusse kluswoning" in het Zeeuwse Breskens, geboortedorp van De Kromme. Hij oogt misschien een beetje vierkant, maar bevindt zich wel op loopafstand van het strand en het visserijmuseum. Twee slaapkamers, een aparte volière voor uw Japanse Nachtegalen en Mexicaanse Roodmussen en iedere dag die zilte zeelucht in uw bakkes. Vinex-gezinnen betalen een godsvermogen om een weekje in een nabijgelegen Roompot-huisje te zitten en u kunt er gewoon het hele jaar wonen voor (relatief in deze huizenmarkt) nagenoeg niets.

Liever in de stad wonen om te genieten van de bruisende drukte van stomdronken studenten? Snappen we. Kijk dan vooral niet verder dan deze prachtige kans in het immer gezellige Utrecht. Dat is tenslotte een soort Amsterdam of Rotterdam, maar dan saaier. Tevens de geboortestad van Anton Geesink en dat is ook wat waard. Voor 125k krijgt u daar een indrukwekkende 11 (ELF!) vierkante meter aan woongenot, waarvan een deel zich onder een schuin dak bevindt. Uw douche staat in de keuken en daarnaast deelt u een toilet met een ander appartement, want in deze markt krijgt u voor 1,25 ton uiteraard geen eigen schijtplek. U gaat eigenlijk gewoon op kamers wonen in een studentenhuis, maar dan met een hypotheek en daarom heet het plots "smart living". Nog zo'n waanzinnig mooie bijwerking van onze bloeiende bloedende huizenmarkt.