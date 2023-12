We hebben al heel veel gezegd en geschreven over Raymond, die in de laatste partij van de middagsessie (reken op ongeveer 16.15 uur) in actie komt tegen Jim Williams. Daarom dan nu: Berry van Peer, die nu in actie komt. Berry (23 augustus 1996, Roosendaal) had vroeger dus darteritus. Dan krijg je de pijlen niet meer uit je hand en sta je daar op het podium te kutten tegen een gemiddelde uit de hel. Volledige mentale blokkade. Maar de pijltjes vliegen weer uit de zoete handjes van Berry. Als Berry wint is het fantastisch, maar als Berry verliest, ach ja, dan is het ook wel fantastisch. Dan heeft hij verloren. Berry speelt tegen de nummer tien van de wereld, Damon Heta, maar die is helemaal niet zo goed. Dus als de pijltjes gewoon uit zijn handen vliegen, kan Berry best winnen. Hij moet de tripletjes gooien, maar natuurlijk ook de dubbeltjes! En na Clayton tegen die Pool krijgen we dus ook nog BARNEY. Onze held. We zitten klaar hoor. Laptop dicht, Jeroen van sales naar huis, Jeanine van de balie op schoot en LET'S PLAY DARTSSS!

UPDATE - GOOI HEM MAAR GEWOON BERRY! 0-2 in sets voor Berry

UPDATE - Zoooo Heta gooit even 151 uit voor de winst. 4-3 voor de verkeerde. Wij zijn trots op Berry