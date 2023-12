Even wat cijfers. De IDF claimt dat het inmiddels zo'n 9000 van Hamas' 30.000 sterkte strijdkracht heeft gedood en 500 strijders in hechtenis heeft. Daar tegenover staat dat er tot nu toe 152 IDF-soldaten gedood zijn tijdens het grondoffensief en er 826 gewond zijn, waarvan 189 zwaar, 310 'medium' en 327 licht. Op deze IDF-pagina worden deze aantallen continue ge-update en gespecificeerd. Hier de foto's en namen van de 8 doden van gisteren.

Volgens Hamas zijn er t/m afgelopen vrijdag "20,057 Gazanen gedood en 50.000 gewond," maar het differentieert Hamas de cijfers (volgens het keurige NPR) niet tussen Hamas-strijders en burgers.

De Arabische woordvoerder van de IDF heeft gisteren een nieuw vluchtelingecorridor en een humanitaire vluchtpauze richting het zuiden aangekondigd voor de burgers van stadje Bureij te centraal Gaza. "Lt. Col. Avichay Adraee, the IDF’s Arabic-language spokesman, published a map of the zones in central Gaza’s Bureij town whose residents the army was urging to head for shelters in Deir al-Balah. (...) Additionally, Adraee said in his statement the IDF will make “tactical pauses in military activities” in the western neighborhoods of Rafah in southern Gaza, between 10 a.m. and 2 p.m., for “humanitarian purposes.”"

Wat een extreme ellende moet dat zijn, zoveel Gazaanse burgers richting het zuiden geduwd om aan de dood te ontsnappen. Wat vreselijk dat Hamas dat lot willens en wetens over de eigen bevolking heeft afgeroepen.

