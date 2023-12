Een belangrijke reminder in het Parool vandaag dat u uw overheid niet kunt vertrouwen. Speciaal voor iedereen die extra inbreuken op onze privacy geen probleem vinden, omdat ze "niets te verbergen hebben". Die het geen probleem vinden om bijvangst te zijn in een sleepnet, omdat "ze toch niets verkeerd hebben gedaan". De Holocaustoverlevenden die Holocaustherdenkingen bijwoonden hadden tenslotte ook niets verkeerds gedaan, maar werden toch door de BVD, de grootvader van de AIVD, in het geheim in de gaten gehouden alsof ze een gevaar voor democratie vormden. "Het Nederlands Auschwitz Comité, dat zich opwierp als belangenorganisatie voor de overlevenden van de vernietigingskampen en werd opgericht in 1956, werd door de BVD als een extremistische organisatie bestempeld." U kunt uzelf niet extreem vinden, maar in het overheidsdossier toch een geel sterretje achter uw naam hebben staan. Wat de één als redelijk ziet, is voor de ander extremisme, zo zagen we ook in de reacties op de uitslag van de laatste verkiezingen. Helemaal prima dat u oordeelt dat u niets verkeerd heeft gedaan, maar u bent gewaarschuwd: mogelijk denkt niet iedereen daar hetzelfde over.