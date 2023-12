"... en de strijd kan aanbinden met een tegenstander die bovenmenselijke krachten lijkt te bezitten." Nee, Amsterdamned is niet de beste Nederlandse film aller tijden (dat is Turks Fruit). Het is niet eens de beste film van Dick Maas (dat is De Lift). Maar Amsterdamned is natuurlijk wel een van de allergruwelijkste Nederlandse klassiekers, een film die iedereen gezien heeft of gezien moet hebben (psssst kijk eens na de klik). En nu gaan Dick Maas en Huub Stapel AMSTERDAMNED II maken. Stop de Gooischevrouwenisering van de Nederlandse film. De grachten kleuren weer bloedrood, rechercheur Eric Visser is TERUG. We zijn even erg gelukkig.