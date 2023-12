Today we designate 3 additional very large online platforms. Pornhub, Stripchat and XVideos meet the user thresholds to fall under stricter #DSA obligations. Creating a safer online environment for our children is an enforcement priority under the DSA.

Geen EU-wezel zo verachtelijk als Thierry Breton maar als-ie gelijk heeft heeft-ie gelijk. Genoemde websites worden met 45 miljoen+ maandelijkze bezoekers natuurlijk gewoon 100% terecht aangemerkt als "Very Large Online Platforms" uit die nieuwe knevelwet de Digital Services Act. En in tegenstelling tot die social media platforms verschijnen hier natuurlijk veelvoudig echt dingen die het daglicht niet verdragen: wraakporno, videos van slachtoffers van mensenhandel, minderjarigen en meer van zulke ellende.

Onder de nieuwe wet zijn de websites o.a. verplicht "to put in place mitigation measures to address risks linked to the dissemination of illegal content online, such as child sexual abuse material, and content affecting fundamental rights, such as the right to human dignity and private life in case of non-consensual sharing of intimate material online or deepfake pornography. These measures can include adapting their terms and conditions, interfaces, moderation processes, or algorithms, among others."

Kortom, zo'n zeldzaam geval waarin een Europabrede aanpak waarschijnlijk de beste optie is.