Goed nieuws voor alle paniekerige ouders in Amsterdam-Noord die vrezen dat hun Splinter of Vlinder per ongeluk een keer een sekswerker in het wild tegenkomen: als het aan burgemeester Halsema ligt komt het erotische centrum niet hun safespace verstoren. Na lang beraad en dramatische inspraakavonden adviseert het Amsterdamse college van B en W om dit moderne pomppaleis aan de Europaboulevard in stadsdeel Zuid te laten verrijzen. Dat betekent dat ondanks hun Europese invloed en diplomatieke acties de vaccinkeurders van EMA opgescheept worden met een onzedelijke neuqflat voor de deur. Volgens Halsema ligt de locatie in het zuiden in een sterke, sociaal veerkrachtige buurt (lol, red.), buiten de ring en is de plek goed bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als de auto. Oh ja, en het allerbelangrijkste: het is geen woonwijk. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan, maar zodra die horde is genomen, kan de bouw van de batsburcht met plek voor honderd worstmasseuses van start gaan. Dus als over een paar jaar de achterstanden bij het Europees Geneesmiddelenbureau oplopen, komt dat omdat alle medewerkers een kopje suiker zijn lenen bij de buren.