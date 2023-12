Caught on camera: Zelensky and Orbán share a chat during the Argentine president’s inauguration. Any lip-readers out there?

Bovenstaand Argentijnse diplomatie nieuwe stijl tijdens Javier Milei's inauguratie. Milei is een groot voorstander van steun aan Oekraïne en had de Orbán in een hoek naast Zelensky geparkeerd. Het is onwaarschijnlijk dat Orbán bovenstaand van gedachte is veranderd, want vooralsnog blokkeert Orbán de twee heetste EU-agendapunten op de Oekraïnetop vandaag: alweer een donatie van €50 miljard en de start van onderhandelingen voor EU-toetreding.

De koeien uit de handel liggen er als volgt bij: "Hongarije wil geld zien, om precies te zijn de bijna 30 miljard euro die de EU nu achterhoudt omdat Boedapest onder meer regels rond de rechtsstaat niet naleeft. Groen licht voor een deel van dat geld was hoe dan ook al verwacht deze week. Volgens de Europese Commissie puur toeval, omdat ze formeel uiterlijk vrijdag een beslissing moet nemen over het vrijgeven van ongeveer 10 miljard euro. Dat gebeurde overigens gisteravond al. (...) Maar de timing is opmerkelijk en vanuit onder meer het Europees Parlement klinkt felle kritiek: de Commissie zou zich laten chanteren door Orbán."

Maar even hè, nu lijkt het alsof de Tony Montana van het gezelschap de enige met bedenkingen en reserves in rondom Oekraïne is, maar dat is misleidend. Want ondanks dat alle andere lidstaten 'dreigen' dan maar gewoon als individuele in plaats van in EU-verband financiële steun te sturen, leeft weerstand tegen Oekraïense EU-toetreding wel degelijk breder.

Ten eerste is de Europese bevolking helemaal niet unaniem. 37% is voor Oekraïense toetreding, maar 33% is tegen. In Oostenrijk is zelfs 52% tegen. Niet dat de EU ooit iets met de Europese volkswil van doen heeft gehad, maar Europese overheden hebben heus dezelfde bedenkingen.

Over RUTTES NEDERLAND kopte Politico in maart 2022 bijvoorbeeld nog: "Netherlands’ tight fist now chokes Ukraine’s EU bid. The Netherlands is once again [HEEEEEUUUUUJJJJJJ] leading a charge of frugal countries at a major European Council summit, but this time it’s not common debt the Dutch are blocking but generosity of spirit toward war-ravaged Ukraine’s bid to join the EU."

En heel benieuwd wat het Nederland onder Wilders I daar precies van gaat vinden.