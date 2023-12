Maar wat denkt u?

A- Te hoge bewateringskosten

B- Voorouders van stakeholders in de supply chain waren slavenhouders

C- CO2-uitstoot supply chain te hoog

D- Te fallisch

E- "Omdat ze mensen niet willen kwetsen." Een verdere specificering van hoe en welke mensen dan precies gekwetst worden door een Kerstboom in Nederlands Nationale Operagebouw zien we al dan niet tegemoet in het persbericht dat nu dus wel opgesteld en verstuurd moet gaan worden. Veel succes en wijsheid gewenst team info@operaballet.nl, jullie kunnen dit!