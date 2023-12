Citaatje van AT5. "Na de mishandeling werd de man uitgescholden voor 'kankerneger'. De politie onderzoekt of er een racistisch motief achter zit." Ingewikkelde zaak weer in Amsterdam. Tuig trekt een fietser van zijn fiets, schopt hem tegen zijn hoofd en tegen zijn ribben. Helemaal niet zo ingewikkeld dus eigenlijk, ware het niet dat deze mishandeling al in januari gebeurde en de politie (het is nu december, red.) nog steeds op zoek is naar twee verdachten, die deel uitmaakten van een groep laffe kopschoppers die nog steeds vrij rondlopen. ZoekZoek dus, en hierrr melden.