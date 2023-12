Enerzijds: de beste biopic ooit gemaakt. Anderzijds: de nieuwe oude Japanse Godzilla. En Godzilla bestaat uiteindelijk maar in twee smaken met daaruit wat derivaten. Smaak 1: Godzilla vernietigt alles op z'n pad omdat het gewoon een lomp nucleair gemuteerd of pre-pre-historisch reptiel is dat er uiteindelijk ook niks aan kan doen dat het niet thuishoort in een wereld op z'n huidige schaal, maar desondanks toch wel kapot moet omdat-ie zo in de weg loopt. Smaak 2: eigenlijk hetzelfde als Smaak 1 maar Godzilla lijkt uiteindelijk slechts te 'ontwaken' om de wereld te behoeden van een groter kwaad uit z'n eigen schaalorde.

Maar ja, als je een van die twee smaken gewoon heel goed uitvoert, knalt dat je met een IMBD-rapportcijfer van 8,5 dus voorbij Oppenheimer dat slechts een 8,4 scoort. Ook op Rotten Tomatoes wint Godzilla het met een Tomatometer van 97% en publieksscore van 98%, tegenover 93% en 91% voor Oppie.

Wellicht helpt het om Godzilla Minus One gewoon te bezien als Oppenheimer-sequel, het speelt immers in het Japan van 1954.