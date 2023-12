De ‘wedstrijd’ duurt zes minuten, maar de reis is lang. En dus is er ‘gewoon’ ingekocht, aldus de mannen van de catering #aznec

De televisieploegen zijn al de hele dag in rep en roer met hun voorbereidingen, elftallen en hun ondersteunende staf doorkruisten het land en de fans zitten klaar: het is tijd voor de kortste potjes voetbal van het seizoen. Twee hervattingen van eerder gestaakte partijen, die beide nauwelijks nog tijd op de klok hebben staan. We trappen om 19:00 uur af (zonder aftrap, maar met een scheidsrechtersbal) met AZ-NEC die op 29 oktober werd gestaakt, nadat NEC-spits Bas Dost met een ontstoken hartspier naar de grond ging. Daar stonden met een 1-2 tussenstand nog zes seconden officiële speeltijd op de klok, dus zelfs met de minimaal vijf minuten extra tijd moet NEC snel zijn als ze nog iets willen forceren. Mocht u na deze overdaad aan speelseconden nog niet voldaan zijn, kunt u een uurtje later verder met de enduranceknaller RKC-Ajax waar de Amsterdammers voor een schokkende zes minuten aan officiële speeltijd een 3-2 voorsprong moeten verdedigen nadat de reanimatie van RKC-doelman Etienne Vaessen een voortijdig einde maakte aan het eerdere deel van het duel (maar gelukkig niet aan Vaessen zelf). Supersnel voetbal voor fans met de aandachtspanne van de TikTok-generatie: wij zitten er klaar voor.

Update - 237 NEC-supporters hebben er zin in

Update - Hoppa, we zijn alweer klaar met de eerste. AZ ging er vol voor, maar wist niet te scoren. 2-1 voor NEC.

Update - Ajax deelt uit aan de aanwezige fanatieke fans.

Update - Ennnn klaar. Geen extra doelpunten, dus Ajax pakt de drie punten.