Veertig en een halve (40,5) meter. Dat is niet laag en wel hoog. Natuurlijk, het is niet de allerhoogste sprong met eindbestemming water, want dat is natuurlijk dit absolute wereldrecord van 58,8 meter door Laso Schaller. Echter, Schaller was niet per klassement gebonden aan FACE FIRST IN FOETUSHOUDING OP JE BUIK LANDEN. Ken Stornes was dat in het Noorse Death/Døds Diving dus wel. U kent Stornes natuurlijk van dat waanzinnige onderstaande filmpje, waarbij de hamvraag toch blijft: in godsnaam zijn dat nou echte of rubberen bijlen? Want met een ongelukkige landing ga je gewoon voor de bijl.