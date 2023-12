Nou jongens, laat alles uit uw handen vallen want er is een nieuwe Peter Gabriel. Die kent u natuurlijk van [nog opzoeken] en [nog opzoeken]. Het nieuwe album van Peter Gabriel heet [nog opzoeken] en er staan allemaal interessante nummers op zoals [nog luisteren]. We doen hier natuurlijk niet aan Peter Gabriel maar in Het Parool lezen we dat de nieuwe Peter Gabriel echt vintage Peter Gabriel is dus dat moet u maar geloven. Ronaldo: "Peter Gabriel, had die niet een bekende vriendin?" Antwoord: nee. De grote knallers liggen met het oog op de feestdagen allemaal al wel in de schappen en alles wat de komende maanden nog uitkomt zijn nageboortes. Volgende week wel een nieuwe Neil Young, maar dat zijn oude nummers in een nieuw jasje dus dat is ook een soort nageboorte. Veel luisterplezier!