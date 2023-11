Is dan werkelijk niets meer heilig? Moet echt alles wijken voor de golf van correctheid die van alleen al de kans op gekwetstheid een doodzonde maakt? Het lijkt er wel op nu we metaforische vijgenbladeren plakken op alle artistieke uitingen die niet voldoen aan de huidige bekrompen zeitgeist. Deze keer eens niet bij kinderboeken met maatschappelijk onwenselijk taalgebruik, maar bij een ooit zo rebelse jaren 90 danceact die vier jaar na de dood van hun excentrieke voorman de scherpste randjes van de eigen kroonjuwelen veilt. De huidige voorman Maxim brulde tijdens de recente liveshows (morgen in Amsterdam) niet langer de woorden 'Smack my bitch up' in de microfoon en verwijdert daarmee de meest controversiële tekst uit hun monsterhit, waardoor enkel het bravere 'Change my pitch up' overblijft. Uiteraard is het hun goed recht om hun eigen nummers te brengen zoals zij dat willen, maar als we al niet meer op een stel opstandige electropunkers uit de jaren 90 kunnen rekenen voor een beetje rebellie, wat blijft er dan over?