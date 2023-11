Maar is dat wel zo? We zullen het nooit weten want er is sinds Jiskefet geen Nederlandse komedieserie meer gemaakt

Van Binsbergen, Storm, maar toch bovenal GEWOON MICHIEL. Het hele fragment hier vanaf 41:20 op de 'Publieke Omroep' na een verplicht reclameblok van 30 seconden. Lang verhaal kort: Jiskefet zou niet meer gemaakt kunnen worden. Al is het natuurlijk maar zeer de vraag of dat nu werkelijk komt door 'woke' dat toch al jarenlang elk jaar opnieuw in aanzien daalt.

Is er geen diepere reden? Jiskefet begon in 1990 toen geluk nog heel gewoon was, in zo mogelijk het meest optimistische en welvarende decennium sinds de Gouden Eeuw. Is het nou wel toeval dat precies in die atmosfeer Nederlands beste komedieserie ooit ontstond en daarna nooit meer geëvenaard is?

Misschien hoor! Maar misschien ook niet. [Dit is het enige correcte antwoord op elk sociologisch vraagstuk].