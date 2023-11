En ze houden meer van de dood dan wij van het leven, ze willen martelaar zijn.

Als hun kinderen sterven zijn ze martelaar.

Of het allemaal een afschuwelijke vergissing is, dat geloof, dat komt niet in ze op. Laat staan of je dat gewoon maar even kan claimen.

Bovendien, als je hardop zegt dat het misschien een vergissing is, dan wordt je net zoals bij de nazi's het woord ontnomen.

En is dat de samenleving die pro-Hamas-demonstranten willen?

Hebben we nu nog niet genoeg voorbeelden in de wereld gezien?