: In tegenstelling tot de hipsters van nu heb ik mij in mijn studententijd in de eind jaren 80, begin jaren 90, van dienst proberen te zijn om mijn medestudent te vermaken met fijne plaatjes, op leuke feesten, en mijn vaste plek als dj, Nighttown Rotterdam, sporadisch Parkzicht en Barrocci, en onze studentententijd tot een feestje te maken. Niet waar de dissiocatieve studenten zich tegenwoordig mee bezig houden: boos zijn, zichzelf vastplakken aan een snelweg, openbare kunst vernielen, jezelf identificeren met een land / volk dat nooit heeft bestaan. En 99 procent van de weldenkende mens extreem irriteren. Wij studenten in de jaren 80 / 90 vierden onze jeugd, niet onze frustratie of onbehagen. Ik heb eigenlijk spijt met deze kids: De leukste jaren van hun leven verkloten ze zonder het zelf in de gaten te hebben. ik was er destijds best trots op dat ik in Nighttown Rotterdam als dj werkzaam was. Ik verdiende geen drol, precies 125 gulden per avond als onkostenvergoeding. Mijn platencollectie aanvullen was destijds een meervoud in guldens. En dan zie je een marginaal clubje in Noord met DJ’s met digitaal Pioneer apparatuur die geen idee hebben hoe een Technics 1200 werkt, laat staan analoog kunnen mixen. Noem mijn een oud fossiel, deze mensen moeten nog jaren groeien on Überhaupt te mogen spreken. Je bent duidelijk een kenner met de labels die je noemt, mag ik er DJ International aan toevoegen? Mijn favoriet. En Underground Resistance natuurlijk.