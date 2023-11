Videootje gelekt bij onderzoeksprogramma Zembla opiniemaker Youness Ouaali van Bossche burgemeester Jack Mikkers, die aanwezig was op een bijeenkomst van bewoners in Den Bosch-Zuid, die er mogelijk twee asielzoekerscentra bij krijgen. Een boze vrouw in het publiek (waar iemand heel vervelend doorheen schreeuwt) heeft het erover dat zij vindt dat Syriërs geen opvang verdienen, omdat ze veel overlast veroorzaken. "Alles wat er gebeurt, Syrië staat bovenaan", waarop Mikkers reageert: "Dat is niet waar. Dat is Marokko". Een soort Stef Blok, maar dan Jack Mikkers dus, en dan iets meer gericht op één bevolkingsgroep. Die uiteraard niet staat te juichen. "Mikkers zelf wil nog niet reageren. ,,De burgemeester staat later vandaag de pers te woord", zegt zijn woordvoerster. ,,Hij wil nu eerst de mensen te woord staan die zich geraakt voelen.”"

UPDATE: Daarrr zijn de excuses van Mikkers: ",,Ik heb uitspraken gedaan die ik niet had moeten doen”, sprak Mikkers donderdagmiddag op het stadhuis in Den Bosch de pers toe. ,,Daarvoor wil ik mijn zware excuses aanbieden. Ik heb mensen teleurgesteld die investeren in de verbinding van Den Bosch. Ik heb banden beschadigd. Dit minuutje zet mensen tegenover elkaar in de stad.”" Volgens Mikkers doelde hij op cijfers over criminele asielzoekers. Ook in die lijst staan Marokkanen niet bovenaan, maar Algerijnen.



En dan nu de feiten

We pakken er maar een essentieel lijstje over "wat er gebeurt" bij, het lijstje van aantallen verdachten (meer over verdachten/daders en herkomst hierrr) per 10.000 inwoners. Daarin staan mensen van Syrische herkomst (donkerblauwe balk, 191 per 10.000 inwoners) inderdaad niet bovenaan. Mensen van Marokkaanse herkomst (donkergroene balk, 295 per 10.000 inwoners) ook niet. Die twijfelachtige eer is voor mensen van Antilliaanse en Arubaanse herkomst (lichtgroen, 357 per 10.000 inwoners), volgens cijfers van het CBS. Dat wordt rectificeren Jack.