D66: "De partij werd opgericht op 14 oktober 1966 in Amsterdam. De ambitie was een progressieve, niet dogmatisch (socialistisch) maar pragmatische volkspartij te zijn met als centraal streven meer zeggenschap van burgers in alle openbare bestuursorganen, van hoog tot laag."

Bovenstaande van de wiki geplukt. Ze wilden oorspronkelijk een gekozen burgemeester en een referendum. Moet je nu eens zien, het is een partij van verraders geworden, er is niets van de oorsprong overgebleven. Referendum weg en ook mag je niet je eigen burgemeester kiezen. Het zijn plucheplakkers, allemaal. Kajsa die van binnenlandse zaken overstapt naar defensie, alsof dat hetzelfde is, ze kan geen patroon van een kogel onderscheiden. Robbie die verstand van energie denkt te hebben omdat hij thuis ook energie verbruikt, maar niets van kernenergie weet. Het zijn onbenullen die er alleen voor zichzelf zitten, Hans van Mierlo draait zich om in z'n graf.