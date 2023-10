Patrick, ik zweer het je, dit is een twist. John van den Heuvel meldt in de T. dat Joran van der Sloot (dossier) NA AL DIE JAREN heeft bekend dat hij in 2005 Natalee Holloway heeft vermoord op Aruba. "Dat wordt woensdag bekend tijdens een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama, waar Joran van der Sloot, maar ook de nabestaanden van Natalee Holloway aanwezig zijn. De Amerikaanse opsporingsdienst FBI heeft de bekentenis de afgelopen maanden onderzocht en acht de ’biecht’ van Joran geloofwaardig. Een test met een leugendetector, die Van der Sloot vorige week onderging, is volgens de FBI een belangrijke indicatie dat de Nederlander dit keer de waarheid spreekt." Nou mag je hopen dat er meer ondersteunend bewijs is dan alleen een leugendector, maar dat moeten we dus gaan zien. Wordt in ieder geval vervolgd. Nou ja. Een soort van. "In ruil voor zijn bekentenis én een schulderkenning van het afpersen van de nabestaanden van Natalee Holloway krijgt Van der Sloot, als het aan de aanklager in Alabama ligt, een ’gereduceerde straf’ van twintig jaar. Als de rechter de deal woensdag goedkeurt, wordt Van der Sloot op korte termijn teruggevlogen naar Peru, waar hij nog tot 2045 achter de tralies moet vanwege de moord op de Peruaanse vrouw Stephany Flores."