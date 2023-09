Het machtigste land ter wereld besturen is nogal een opgave als je een stamelende en omkukelende dwaas bent en wat je dan vooral moet doen is een hond nemen. Het lukt Joe Biden niet eens om tien meter onafgebroken te lopen, laat staan dat het lukt met een tweejarige hond aan de lijn. En wat krijgt een hond nou voor een liefde van een seniele baas die de hele dag in vergaderingen zit omdat ze 'm om de vijf minuten een samenvatting moeten geven waar de afgelopen vijf minuten ook alweer over gingen. De hond van Biden - Commander, van het merk Blondi - heeft voor de ELFDE KEER in een jaar iemand gebeten. Dit keer een agent van de Secret Service. "As we’ve noted before, the White House can be a stressful environment for family pets, and the First Family continues to work on ways to help Commander handle the often unpredictable nature of the White House grounds", aldus een woordvoerder. Lol, dus het ligt aan het huis. Het beest wordt nu een 'significant hazard' voor medewerkers in het Witte Huis genoemd. Een andere hond van Biden, ene Major, werd eerder al weggestuurd omdat-ie mensen liep aan te vreten. Over dat dier een hele studie hier. Hondenfluisteraar Cesar Millan: "It’s not the dog." Nou vriend, in heel veel gevallen wel. Maar in dit geval is het inderdaad niet de hond.