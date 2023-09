Zit even naar onze boekenkast in de woonkamer te kijken (de boekenkast boven staat vol ingewikkelde titels voor management, cyber, safety, psychologie en sociologie, zeg maar studiemateriaal).

Voornamelijk Engelstalig, drie boekjes waarvan de kaft inmiddels aan gort is omdat ik die telkens opnieuw lees, Circe, Scifiboeken, een boek dat ik nu twee keer heb gelezen maar niet snap (This might hurt), fotoboeken van een ziekenhuis en twee van die boekjes zoals Diaree heeft, maar dan gekocht bij de ramsj (schaam ik me voor, maar er staan zaken in voor mijn lessen).

Wat heeft u in uw kast staan? Ben daar wel nieuwsgierig naar én wil graag lezen welke boeken ik zou moeten lezen.