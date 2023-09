Al onze mooie praatjes over inspraak en samenwerking en overleg en polderen ten spijt, als de stront aan de knikker is en het land verzuipt in de overlegcultuur, zijn er 'just a few good men' nodig om de samenleving weer op de rails te zetten, te bezielen en te ontdoen van het cynisme en de polarisatie. Democratie is; het Volk kiest een leider. Maar het volk kiest daarmee ook een Leider. Want dat heeft een volk nodig. Slechts een paar leiders. Die kun je immers afrekenen op verantwoordelijkheid. Niet dat schimmige opaque gedoe dat zich nu in de regering afspeelt.